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Son dakika | Bozdoğan-42 operasyonu! Terör örgütlerine nefes aldırılmıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 08:33 Güncelleme: 13.06.2024 08:45
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Son dakika | Bozdoğan-42 operasyonu! Terör örgütlerine nefes aldırılmıyor

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-42" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandı️ğını bildirdi.

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