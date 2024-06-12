Başıboş köpek sorununa ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş çıkış: İnsanlara zarar veriyorlar TBMM’de bir orta yol bulunacak

BAŞKAN ERDOĞAN İLE AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Adalet Bakanı Tunç'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le dün yaptığı görüşme de soruldu.

Başkan Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini söyleyen Bakan Tunç, "Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden dava ve soruşturma var. Yargıya güvenlikmesi gerektiğini söyledi. 22 tutuklu sanık var. 1 Temmuz'da duruşma başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm delillerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan Tunç, cinayete ilişkin ilk duruşmanın 1 Temmuz'da görüleceğini hatırlattı.

Bakan Tunç, Başkan Erdoğan'ın görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.