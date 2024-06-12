Başıboş köpek sorununa ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş çıkış: İnsanlara zarar veriyorlar TBMM'de bir orta yol bulunacak
Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün artarken, çoğu çocuk çok sayıda vatandaş saldırılar sonrasında yaralandı. Devlet bu konuda harekete geçerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Sokaklarımız korunaklı olmalı. İnsanlara zarar veriyorlar. TBMM'de bir orta yol bulunacak" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ve Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER İNSANLARA ZARAR VERİYOR
Meclis'te ortak bir yol bulunacağını söyleyen Bakan Tunç, "Başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiğini üzülerek görüyoruz. Okula gidemeyen, sabahları namaza gidemeyen yaşlılar var. Sokakların da korunaklı olması lazım." dedi. Tunç, "İnsan sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınması lazım." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ
Adalet Bakanı Tunç'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le dün yaptığı görüşme de soruldu.
Başkan Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini söyleyen Bakan Tunç, "Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden dava ve soruşturma var. Yargıya güvenlikmesi gerektiğini söyledi. 22 tutuklu sanık var. 1 Temmuz'da duruşma başlayacak." ifadelerini kullandı.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm delillerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan Tunç, cinayete ilişkin ilk duruşmanın 1 Temmuz'da görüleceğini hatırlattı.
Bakan Tunç, Başkan Erdoğan'ın görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
GİZLİ TANIK NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Bakan Tunç'a Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişin bir soru da yöneltildi.
Bakan Tunç, "Dosyalarımız Macaristan makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlara ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz." diye konuştu.
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