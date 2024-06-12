Türk savunma sanayisinin gözdesi VURAN Gürcistan’da! Teslimat tamam

"Bu araçlar, Türkiye'nin aynı zamanda Gürcistan'ın güvenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğinin de somut bir göstergesidir. Biz inanıyoruz ki bu araçlar, Gürcistan'ın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaklardır."



Orbay, Türk savunma sanayisinin faaliyetlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz, bugün Türkiye olarak savunma alanında kendi ihtiyaçlarımızı yüzde 80'e kadar yerli üretimle, yerli girdi ile karşılayabiliyoruz. Gürcistan'dan da beklentimiz, bizim sahada test edilmiş en gelişmiş teknolojilere sahip savunma sanayi ürünlerimize Gürcistan'ın ihtiyaç duyduğu askeri alımlarda öncelik vermesi.