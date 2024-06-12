Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya çıkarması! Gündem ikinci TCG Anadolu Gemisi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i tanıyan İspanya'ya bugün ve yarın kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bu ziyarette Gazze konusunda önemli mesajlar vermesi beklenirken, TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımının da gündeme gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıdığı, Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın yükselişe geçtiği bir süreçte yoğun diplomasi trafiğine hız veriyor.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.
ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE
Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Ortadoğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkân veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi bekleniyor.
"KAPSAMLI ORTAKLIK DERİNLEŞECEK"
Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'de yapılacak iş forumuna katılacak.
Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.
Hükümetlerarası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.
TCG ANADOLU VE EUROFIGHTER...
Erdoğan, İspanya'da Pedro Sanchez'Ie baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Görüşmelerde TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçlerin masaya gelmesi bekleniyor. Daha sonra iki lider basının karşısına çıkıp soruları yanıtladıktan sonra resmi öğle yemeğine geçilecek.
G7'DE GÜÇLÜ MESAJ
Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik olarak daha geniş perspektif yakalamak için G7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti. Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
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