AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Cumhur İttifakı" mesajı: Kararlılıkla yoluna devam etmektedir

"SAYIN ERDOĞAN'IN NE OLURSA OLSUN YANINDAYIZ"

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan taviz, geri dönüş, yarı yolda bırakma, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



