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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Cumhur İttifakı" mesajı: Kararlılıkla yoluna devam etmektedir

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 19:30 Güncelleme: 12.06.2024 20:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Cumhur İttifakı mesajı: Kararlılıkla yoluna devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı" mesajı verdi. Çelik, yaptığı paylaşımında, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı" mesajı verdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞILIĞIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.

"SAYIN ERDOĞAN'IN NE OLURSA OLSUN YANINDAYIZ"
Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan taviz, geri dönüş, yarı yolda bırakma, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


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