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MHP lideri Devlet Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Giriş: 12.06.2024 17:10 Güncelleme: 12.06.2024 17:49
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şartlar ne olursa olsun Başkan Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını vurgularken "Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğan ile Özgür Özel arasında yapılan görüşmeye ilişkin "Geniş tabanlı ittifak temennimiz. AK Parti ile CHP arasında ittifak samimi dileğimiz" ifadelerini kullandı.

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