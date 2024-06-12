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CHP'de istifa! Edirne İl Başkanı ayrılığını böyle duyurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.06.2024 20:08
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CHP’de istifa! Edirne İl Başkanı ayrılığını böyle duyurdu

Geçtiğimiz yıl ocak ayından bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, herhangi bir neden belirtmeden istifasını duyurdu.

Kahraman, ayrılık kararıyla ilgili yayınladığı açıklamada, herhangi bir neden göstermezken, partisi ve Edirne için hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Partide yaptığı görevleri anlatan Kahraman, "Bu mücadelemizin bir bayrak yarışı olduğunu bilerek bu zamana kadar içtenlik ve samimiyetle görevimi yerine getirmeye çalıştım." dedi ve şöyle devam etti:

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim."

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