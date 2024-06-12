DEM’li belediyeden işçi kıyımı! Çok sayıda kişi çıkarıldı gerekçe akıllara durgunluk verdi

OĞLUMUN İSMİ RECEP TAYYİP

Kayyum döneminde işe girerek 8 yıldır çalıştığını söyleyen Müslüm Körken, "Bu sabah uyandığımda beni, aradılar, gel senin belediyede işin var dediler. Ben oraya gittiğimde bana bir zarf verdiler. Dediler senin çıkışın vermişiz. Nedeni nedir söylemediler. Ben zarfımı aldım, baktım beni direkt işten çıkartmışlar. Düşündüm taşındı, 5 çocuk babasıyım. Benim bir çocuğumun ismi Recep Tayyip, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun ismini koydum. Belki de onun için işten çıkartmışlar" dedi.