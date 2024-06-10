FETÖ içinde cinsel ifşa! Terör örgütü iyice karıştı terörist başı Fetullah Gülen'in yeni görüntüler ortaya çıktı...
15 Temmuz'da yüzlerce vatandaşımızın şehit edildiği hain darbe girişiminin elebaşı terörist Fetullah Gülen'in son hali kameralara yansırken Gülen'in sağlık açısından çöktüğü görüldü. Örgüt tabanından gelen paraların kesilmemesi için servis edilen kırpılmış görüntüler eline dergi tutuşturulan Gülen'in zor nefes aldığı, anlamsız sözler sarf edip durduk yere "Evet yaşıyor" dediği kameralara yansıdı. Diğer yandan örgüt içinde ifşalara başlayan Ebuseleme Gülen'in elebaşına yazdığı mektup dolaşıma girerken mektupta cinsel tacize kada çok sayıda itirafın yer aldığı görüldü. İşte detaylar...
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) 'Gülen sonrası dönem' hazırlıklara başlanırken örgütteki iç savaş gün yüzüne çıktı. Bu durum istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillendi.
Örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı.
ANLAMSIZ HAREKETLERİYLE GÜNDEM OLDU
Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi. Paylaşılan videoda ise teröristbaşı Gülen'in sürekli geviş getirir gibi hareketler sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.
Pensilvanya'daki şer yuvasında karmaşa sürerken FETÖ'cüler örgütün tabanından gelen himmetlerin kesintiye uğramaması için Gülen'in çeşitli görüntülerini kesip kırparak servis etmeye devam ediyor.
ZOR NEFES ALIYOR
Paylaşılan son görüntülerde elebaşı Gülen'in anlamsızca tırnağını çekiştirdiği, etrafa boş bakışlar atıp zor nefes aldığı görüldü.
BİR ANDA 'EVET YAŞIYOR' DEDİ
Daha sonrasında eline bir dergi tutuşturulan Fetullah Gülen burada da dergiye uzun uzun bakıp anlamsız sözler sarf etti. Durduk yere "Evet yaşıyor" dedi.
KIRPIK VİDEOLARIN SEBEBİ AKIL GİDİP GELMESİ
Gülen'in ileri derecede demans hastası olduğu bilinirken videoların kırpılıp servis edilmesinin altında Gülen'in aklının gidip gelmesi yatıyor.
"CİNSEL TACİZ DAHİ BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"
Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi sürerken 2020 yılından kaleme alınan bir mektup dolaşıma sokuldu.
FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "Aç bırakma, dayak ve taciz" olaylarının anlatıldığı Ebuseleme Gülen imzalı mektupta "Cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim" ifadeleri yer aldı.
Bahse konu mektupta yer alan ifadeler şu şekilde;
"Canım hocam,
Ben Rafia hanımın evine doğdum. Annem otobüslerle evimize gelen misafirlerle, hasta babaannemle ilgilenmekten gece 2-3'te işini bitirirdi. Evdeki misafirler gitse de biraz yemek kaldıysa yerim diye merdivende beklerdim.
Babamı 18 yaşımdan sonra görmeye başladım. Bu yolda cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim. Siz bir gün FEM'de 'Bunlara oda verip israf etmeyin, merdiven altında yatsınlar' demiştiniz herkesin ortasında. Siz öyle davrandıkça da Mözcan'ı, Naci'si, Doktor Ali'si, Cevdet'i daha beterini yaptı. Sürgüne gönderdiğiniz Gündüzalp Koleji'nde başıma gelmeyen kalmadı. Amcan ... abini iyi döverdi, gel ben de seni döveyim diye zevkine döverlerdi. Resim yapıyorum diye dövdüler. Neden uyumadın diye dövdüler. Sonra derste niye uyudun diye dövdüler. Don atlet kış günü okulun bahçesinde koşturdular tüm okulun önünde. Basket oynuyorum diye ibreti alem olsun diye dövdüler. Her şeye rağmen az başarılı olunca kuyumu kazdılar, rakip gördüler. Çok çok çok dövdüler ama helal olsun.
İki kere intihar ettim, ölmedim. Bir kere 3 arkadaşımı kurtarırken boğuldum. Su altında kumların üzerinde yatarken uyandım, yüzüp dışarı çıktım. Allah'ım niye ölmüyorum diye 10 yıldır dua ediyorum. Helal olsun.
Ama bunca travmaya rağmen sizin … benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor.
... Özcan'dan, hırsızlıkları arşa çıkmış Cevdet'i, Doktor Ali'sine olan itimatınız dünyanın her yerinde konuşuluyor. Benle farklı konuşup sizle farklı konuşan, iftira edenler var. Allah rızası için bana bir şey deyin. Hz İsmail gibi 38 yıl boynumda bıçakla gezdim. Ya siz vurun o bıçağı ya da ben vuracağım kendime. Allah rızası için bir şey söyle, kendimi insan gibi bile hissedemiyorum. Sana sonuna kadar helal olsun. Ama bu yolda bana zulmedenlere zehir zıkkım olsun.
Eski Ebuselem Gülen"
ELEBAŞI GÜLEN'İN 'KANDIRILDIM' YALANI
Ebuseleme Gülen'in mektubunda, " ... benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor" dediği konu ise hiç şüphesiz 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi.
"BENİ DE KANDIRDILAR ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR"
FETÖ elebaşı Gülen mektubu okuduktan sonra "Evladım ne yapayım? Beni de kaldırdılar, elimden bir şey gelmiyor" dediği öğrenildi.
FETÖ OKULLARINDA SİSTEMATİK CİNSEL TACİZ VE EZİYET
Ebuseleme Gülen'in mektubunda FETÖ okullarında ve yurtlarında vuku bulan aç bırakma, dayak, eziyet, aşağılama, cinsel taciz olayları örgütteki kokuşmuşluğun bir başka vesikası olarak kayıtlara geçti.
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