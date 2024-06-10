FETÖ içinde cinsel ifşa! Terör örgütü iyice karıştı terörist başı Fetullah Gülen’in yeni görüntüler ortaya çıktı...

Bahse konu mektupta yer alan ifadeler şu şekilde;

"Canım hocam,

Ben Rafia hanımın evine doğdum. Annem otobüslerle evimize gelen misafirlerle, hasta babaannemle ilgilenmekten gece 2-3'te işini bitirirdi. Evdeki misafirler gitse de biraz yemek kaldıysa yerim diye merdivende beklerdim.

Babamı 18 yaşımdan sonra görmeye başladım. Bu yolda cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim. Siz bir gün FEM'de 'Bunlara oda verip israf etmeyin, merdiven altında yatsınlar' demiştiniz herkesin ortasında. Siz öyle davrandıkça da Mözcan'ı, Naci'si, Doktor Ali'si, Cevdet'i daha beterini yaptı. Sürgüne gönderdiğiniz Gündüzalp Koleji'nde başıma gelmeyen kalmadı. Amcan ... abini iyi döverdi, gel ben de seni döveyim diye zevkine döverlerdi. Resim yapıyorum diye dövdüler. Neden uyumadın diye dövdüler. Sonra derste niye uyudun diye dövdüler. Don atlet kış günü okulun bahçesinde koşturdular tüm okulun önünde. Basket oynuyorum diye ibreti alem olsun diye dövdüler. Her şeye rağmen az başarılı olunca kuyumu kazdılar, rakip gördüler. Çok çok çok dövdüler ama helal olsun.

İki kere intihar ettim, ölmedim. Bir kere 3 arkadaşımı kurtarırken boğuldum. Su altında kumların üzerinde yatarken uyandım, yüzüp dışarı çıktım. Allah'ım niye ölmüyorum diye 10 yıldır dua ediyorum. Helal olsun.

Ama bunca travmaya rağmen sizin … benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor.

... Özcan'dan, hırsızlıkları arşa çıkmış Cevdet'i, Doktor Ali'sine olan itimatınız dünyanın her yerinde konuşuluyor. Benle farklı konuşup sizle farklı konuşan, iftira edenler var. Allah rızası için bana bir şey deyin. Hz İsmail gibi 38 yıl boynumda bıçakla gezdim. Ya siz vurun o bıçağı ya da ben vuracağım kendime. Allah rızası için bir şey söyle, kendimi insan gibi bile hissedemiyorum. Sana sonuna kadar helal olsun. Ama bu yolda bana zulmedenlere zehir zıkkım olsun.

Eski Ebuselem Gülen"

ELEBAŞI GÜLEN'İN 'KANDIRILDIM' YALANI

Ebuseleme Gülen'in mektubunda, " ... benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor" dediği konu ise hiç şüphesiz 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi.

"BENİ DE KANDIRDILAR ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR"



FETÖ elebaşı Gülen mektubu okuduktan sonra "Evladım ne yapayım? Beni de kaldırdılar, elimden bir şey gelmiyor" dediği öğrenildi.