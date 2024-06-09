FETÖ'de Gülen sonrası iktidar savaşı! CIA'nın yeni planı ne? Örgüt kampında suikast korkusu
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sağlık durumu belirsizliğini korurken, örgüt içinde Gülen sonrası için hesaplaşmalar başladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CIA ve ABD derin aklının FETÖ üzerinden kurduğu yeni kaos planlarına dikkat çekti. Övür, örgütteki iktidar kavgasının daha da şiddetlenebileceğini dile getirdi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
10:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:09
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD Pensilvanya'da bulunan şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor.
MEZARI BİLE HAZIR İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.
"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI" Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in " O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.
15 TEMMUZ İTİRAFLARI... "AMCAM GERÇEKLERİ AÇIKLAMADAN ÖLMESİN" ABD'deki şer üssünde derin bir sessizlik hakimken yeğen Gülen son olarak 15 Temmuz itiraflarında bulundu. "Amcam (F.Gülen) gerçekleri açıklamadan ölmesin" diyen Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.
FETÖ'NÜN 'FOTO' PLANI: SAĞI SOLU PATLAK, YEMEK BİLE YİYEMEYECEK DURUMDA Tartışmalar sürerken önce FETÖ elebaşının öldüğüne dair iddialar servis edildi sonra da Gülen'in Türkiye'ye iade edileceği sosyal medyada gündeme getirildi.
VAZİYETİ BİTİK Gelişmeye müteakip örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi.
Örgütün yayın organları da videolu paylaşım yaptı. Gülen'in konuşmaması ve sürekli geviş getirir gibi hareketler sergilemesi vaziyetinin bitik olduğunu gösterdi.
Yeğen Ebuseleme Gülen görüntülerin 2 haftalık olduğu amcasının yemek bile yiyecek durumda olmadığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.