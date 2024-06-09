FETÖ’de Gülen sonrası iktidar savaşı! CIA’nın yeni planı ne? Örgüt kampında suikast korkusu

Örgütün yayın organları da videolu paylaşım yaptı. Gülen'in konuşmaması ve sürekli geviş getirir gibi hareketler sergilemesi vaziyetinin bitik olduğunu gösterdi.



Yeğen Ebuseleme Gülen görüntülerin 2 haftalık olduğu amcasının yemek bile yiyecek durumda olmadığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.