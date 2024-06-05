FETÖ’de hesaplaşma! Teröristbaşı’nın yeğeni her şeyi itiraf edince büyük kavga başladı

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

FETÖ'nün üst karar mekanizması "Âli Heyet" üyelerinden Barbaros Kocakurt, Ebuseleme Gülen'in çıkışının ardından başlayan karşılıklı suçlama dalgasında, ilk defa sosyal medyada kamera karşısına geçip iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Ebuseleme Gülen'in açıklamaları sonrası, elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli ve örgütün etkili isimlerinden olan Ahmet Kurucan, yeğeni Kemal Gülen ve Barbaros Kocaoğlu gibi isimler uzun süre sonra ilk defa iç kavgayı yatıştırmak için görüntülü veya yazılı açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı.

Örgütün resmi internet sitesi olarak kullandığı Herkul.org üzerinden dün elebaşı Fetullah Gülen'in bir kare fotoğrafı paylaşılarak öldüğü söylentileri bastırılmaya çalışılırken, fotoğrafın Gülen'in önündeki sehpada "yeni içilmiş görünen Türk kahvesi fincanıyla" kadraja alındığı dikkatten kaçmadı.

Tabandan gelen tepkileri azaltmak isteyen örgüt üst yönetimi, Ebuseleme Gülen'in babası Mesih Gülen'e de kanser tedavisi gördüğü hasta yatağından videolu bir paylaşım yaptırarak, oğlunun ifşaatlara son vermesi için baskı kurmayı denemişti.

Öte yandan, adı yaptığı spordan çok terör örgütü FETÖ ile anılan basketbol oyuncusu Enes Freedom Kanter de yaşanan gelişmeler üzerine geçen günlerde, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti.

Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter'e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter'in aslında, Ebuseleme Gülen'in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.