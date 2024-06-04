FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen'in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar | Darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz'ün çirkin 'oyunu'
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni olan Ebuseleme Gülen yeni 15 Temmuz itiraflarında bulundu. 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"dan FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını, "Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz." ifadeleriyle kendilerine söylediğini itiraf etti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler FETÖ'deki şok itirafların aslına dair değerlendirmelerde bulundular.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iç savaşla karıştı. Örgütün Pensilvanya'daki ininde derin bir sessizlik hakimken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen bu kez 15 Temmuz itiraflarında bulundu.
"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz." dedi.
Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.
"Adil Öksüz, 17 Temmuz'a Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde, hırsız, katil gösteren bir Playstation oyunu hazırlamamızı istedi. Oyunu hazırlanmasının sebebini ise "Gençlere 20 sene sonra bile böyle adamlarla mücadele ettiğimizi aşılamamız" lazım" diyerek 17 Temmuz planlı çirkin oyuna dair itirafta bulundu.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler Fetullahçı Terör Örgütü'ndeki iç savaş ve itiraflar hakkında değerlendirmelerde bulundular. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;
Gazerteci Bülent Erandaç
"FETÖ artık CIA'in aparatıdır. Sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli yerlerinde okullar dershaneler açarak beyinlerini yıkadılar. Çeşitli ülkelerde çeşitli isimler var. Önemli olan FETÖ'de Fetullah Gülen'in yerine artık kimin geleceği. Her an ölebilir çok hasta fakat ölmedi. Bunun hazırlığı yapılıyor. Derin Amerikan'nın bir takım planları var Çin kuşatmasına yönelik."
Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ
"Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in itirafında "Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin." demesini biz darbe zamanı anladık. Yanı başımda hiç şüphelenmeyeceğim kişi FETÖ'cü çıktı. Her şey planlı programlıydı. telefon görüşmesinde de bir paşayla konuşulduğunu itiraf ediyor asker- paşa ilişkisi yani bariz ortada. Bu ortamlar her şeyin açık ve net konuşulduğu ortada. Mevcut hükümetten bahsederek "Az kaldı inşallah bu zalimlerden kurtulacağız" diyerek darbe girişimine dair itiraflarına devam ediyor."
"Darbe dönemini hatırlayacak olursak FETÖ denilen örgütün elinde televizyon kanalları gazeteler vardı.Bankaların önünde oturma eylemleri yapıldı, dershane kapılarına kendilerini zincirlediler."
"Örgütün kendi içinde iktidar kavgası var 140 ülke ve 160 milyar dolardan söz ediliyor. Şu anda örgüt liderliği kavgası gündemde ama bunun arka planında illa ki Türkiye kazanacak Ebuseleme'de iade edilirse itirafaçı olmaya çalışıyor olabilir."
"Muhtemelen yakın zamanda bize bazı görüntüler gelecek yerine kimin geçeceğine dair bir isim söylenecek. Tabii bunu Fetullah Gülen seçmeyecek onun ne haddine Amerika buna karar verecek ve sonra öldüğüne dair haber alacağız."
"Yerine konulacağını düşünülen birkaç isim var biri İsmail Büyükçelebi "büyük abi" dedikleri en önemli isimlerden birisi.Gelenekçilerdendir "gittiğimiz yol 'hoca efendinin' yoludur ve değiştirilemez" denilen birisidir. FETÖ'nün kuruluşundan beri yanındaydı. Bir önemli isimde Abdullah Aymaz papa ile Fetullah'ın görüşmesinde ki o meşhur fotoğrafa zemin hazırlayan kişi. Mustafa Özcan örgütte en etkili isimlerden biri paranın üzerine oturmuş ve örgütün beyni. Çok para çalıp zimmetine geçirdiği de örgüt içinde konuşulan konulardan biri.
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