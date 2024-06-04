FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen’in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar | Darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin ’oyunu’

Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ

"Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in itirafında "Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin." demesini biz darbe zamanı anladık. Yanı başımda hiç şüphelenmeyeceğim kişi FETÖ'cü çıktı. Her şey planlı programlıydı. telefon görüşmesinde de bir paşayla konuşulduğunu itiraf ediyor asker- paşa ilişkisi yani bariz ortada. Bu ortamlar her şeyin açık ve net konuşulduğu ortada. Mevcut hükümetten bahsederek "Az kaldı inşallah bu zalimlerden kurtulacağız" diyerek darbe girişimine dair itiraflarına devam ediyor."

"Darbe dönemini hatırlayacak olursak FETÖ denilen örgütün elinde televizyon kanalları gazeteler vardı.Bankaların önünde oturma eylemleri yapıldı, dershane kapılarına kendilerini zincirlediler."

"Örgütün kendi içinde iktidar kavgası var 140 ülke ve 160 milyar dolardan söz ediliyor. Şu anda örgüt liderliği kavgası gündemde ama bunun arka planında illa ki Türkiye kazanacak Ebuseleme'de iade edilirse itirafaçı olmaya çalışıyor olabilir."