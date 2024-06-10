CHP’deki atama skandalı İBB Meclisine taşındı! Ahmet Özer’in Esenyurt’taki akraba kıyağına tepki: Nepotizmin açık ve net bir örneği

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarından bahsetti. Esenyurt Belediyesindeki atama konusuna değinen Ayhan, şöyle konuştu:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak ataması, belediye yönetiminde nepotizmin açık ve net bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçi Sayın Başkan yapmış olduğu açıklamasında 'O alanda çalışacak başka birini bulamadım.' dese de bu söylemi kimseyi tatmin etmemiş gözüküyor. Sayın Başkan'a ihtiyaç hasıl olması halinde söz konusu pozisyonda çalışacak liyakat sahibi kişiler yönlendirebileceğimizi de buradan iletmiş olalım. Belediye Başkanı'nın, kamu kaynaklarını ve makamlarını kişisel aile bağları uğruna kullanması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, yalnızca belediyenin itibarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlarımızın devlete ve yerel yönetimlere olan güvenini de derinden sarsar. Bu ve bu tarz uygulamaların son bulmasını temenni ediyorum."

"BELEDİYEMİZDE MÜDÜR OLARAK BİR GÜN BİLE GÖREV YAPMAMIŞTIR"

Konuşmanın ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir polemik veya tartışma oluşturmak amacıyla değil, Meclisi doğru bilgilendirmek üzere söz aldığını söyledi. Özer, "Söz konusu kişi kesinlikle belediyemizde müdür olarak bir gün bile görev yapmamıştır. Böyle bir atama söz konusu değildir. Bu tamamen yanlış bir bilgilendirmedir. İki; basına sızdırılan bazı bilgilere göre aynı kişinin ESPAŞ Genel Müdürü olduğu yolunda birtakım söylemler geliştirildi ve bazı gazetecilere bu yönlü bilgiler servis edildi ve medyada konuşuldu. Oysa ESPAŞ'ın genel müdürü var ve görevinin başındadır. Dolayısıyla adı geçen kişinin belediyemizde ne genel müdür, ne müdür, ne amir olarak tek bir gün tek bir saat, tek bir saniye görevi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bir takım dedikoduları servis ederek gündem oluşturmanın kimseye bir faydası olmadığını söyleyen Özer, ardından ilçedeki yaptığı bazı faaliyetleri anlattı.