CHP'deki atama skandalı İBB Meclisine taşındı! Ahmet Özer'in Esenyurt'taki akraba kıyağına tepki: Nepotizmin açık ve net bir örneği
CHP’nin kazandığı belediyelerde hemen her gün yeni bir akraba ataması skandalı patlak veriyor. Son olarak CHP'nin DEM desteğiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini belediyede maaşa bağladığı olayı gündeme bomba gibi düştü. Esenyurt Belediyesindeki akraba ataması İBB Meclisinde tartışıldı. MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, yaptığı açıklamada,"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak ataması, belediye yönetiminde nepotizmin açık ve net bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş ise "Genel Başkanları (Özgür Özel), kendi parti içinde yayınladıkları genelgeden bahsediyor ve atamanın geri alındığını söylüyor. Ama Sayın Belediye Başkanımız burada doğru olmayan ifadeler kullanıyor" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Özer, yapılan eleştiriler üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
CHP'de, belediyelere yapılan torpil atamaları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
Son örnek ise CHP'nin DEM desteğiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini belediyede maaşa bağladığı gündeme geldi.
İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarından bahsetti. Esenyurt Belediyesindeki atama konusuna değinen Ayhan, şöyle konuştu:
"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak ataması, belediye yönetiminde nepotizmin açık ve net bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçi Sayın Başkan yapmış olduğu açıklamasında 'O alanda çalışacak başka birini bulamadım.' dese de bu söylemi kimseyi tatmin etmemiş gözüküyor. Sayın Başkan'a ihtiyaç hasıl olması halinde söz konusu pozisyonda çalışacak liyakat sahibi kişiler yönlendirebileceğimizi de buradan iletmiş olalım. Belediye Başkanı'nın, kamu kaynaklarını ve makamlarını kişisel aile bağları uğruna kullanması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, yalnızca belediyenin itibarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlarımızın devlete ve yerel yönetimlere olan güvenini de derinden sarsar. Bu ve bu tarz uygulamaların son bulmasını temenni ediyorum."
"BELEDİYEMİZDE MÜDÜR OLARAK BİR GÜN BİLE GÖREV YAPMAMIŞTIR"
Konuşmanın ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir polemik veya tartışma oluşturmak amacıyla değil, Meclisi doğru bilgilendirmek üzere söz aldığını söyledi. Özer, "Söz konusu kişi kesinlikle belediyemizde müdür olarak bir gün bile görev yapmamıştır. Böyle bir atama söz konusu değildir. Bu tamamen yanlış bir bilgilendirmedir. İki; basına sızdırılan bazı bilgilere göre aynı kişinin ESPAŞ Genel Müdürü olduğu yolunda birtakım söylemler geliştirildi ve bazı gazetecilere bu yönlü bilgiler servis edildi ve medyada konuşuldu. Oysa ESPAŞ'ın genel müdürü var ve görevinin başındadır. Dolayısıyla adı geçen kişinin belediyemizde ne genel müdür, ne müdür, ne amir olarak tek bir gün tek bir saat, tek bir saniye görevi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Bir takım dedikoduları servis ederek gündem oluşturmanın kimseye bir faydası olmadığını söyleyen Özer, ardından ilçedeki yaptığı bazı faaliyetleri anlattı.
"BU DEDİKODULARIN KAYNAĞI ANLADIĞIM KADARIYLA KENDİSİ OLUYOR"
Bunun üzerine tekrar söz alan MHP Grup Başkanvekili Ayhan, şunları söyledi: "Esenyurt Belediye Başkanı, bunların bir dedikodu olduğunu ve yanlış bir bilgiyi düzeltmek amacıyla söz aldığını ifade ettiler. Sayın Belediye Başkanı'nın sözlerini aynen aktarıyorum. 'Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak.' diye bir ifadede kendisi bulunmuştur. Yani bu dedikoduların kaynağı anladığım kadarıyla kendisi oluyor. Bu birincisi. İkincisi de 'Bu çalışmıyor, şu an çalışmıyor.' demek yerine Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifadesini de aynen aktarıyorum. 'Sorunun çözüldüğünü ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımız bir pozisyonda, o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymazken kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi.' Bizim burada vurgulamak istediğimiz, burada bir dedikodu zaten yok da genel olarak bu ve bu tarz uygulamaların belediyelerde akraba atamalarının olmaması yönündedir."
"APAÇIK GERÇEKLERİ BU KADAR FARKLI BİR ŞEKİLDE YANSITMALARINI ANLAYAMIYORUM"
AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "CHP'li Belediye Başkanı arkadaşlarımızın, apaçık gerçekleri bu kadar farklı bir şekilde yansıtmalarını anlayamıyorum. Kendi Genel Başkanları (Özgür Özel), kendi parti içinde yayınladıkları genelgeden bahsediyor ve atamanın geri alındığını söylüyor. Ama Sayın Belediye Başkanımız burada doğru olmayan ifadeler kullanıyor. Bu durumu kamuoyunun dikkatine arz ediyorum." dedi.
"BEN SÖZ KONUSU KİŞİNİN MÜDÜR OLMADIĞINI SÖYLEDİM"
Tekrar söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, şunları kaydetti: "Ben söz konusu kişinin, müdür olmadığını söyledim, genel müdür olmadığını söyledim. Bana Mecliste daha ileri geri şeyler de söylendi. Dedikodu dediğim o. Yani kızım, oğlum, kız kardeşim bunların hepsi yalan ve yanlış. Böyle bir şey söz konusu değil. O kişiyle ilgili evet söyledim çalışıyor ama müdür değil, genel müdür değil, amir değil. Bunu söyledim. Sayın Genel Başkanımız da doğru söyledi. Değerli arkadaşlarımızı sadece bilgilendirmek istiyorum. Burada bir laf yarışı içinde de değilim. Ben bana sorulanı inkar edebilirdim, cevap vermeyebilirdim ama siyasetin açık, şeffaf olmasını istediğim için bu sorulan sorulara da çok açık ve şeffaf cevap verdim. Nitekim geldiğimde belediyeyle ilgili yaptığım düzenlemeleri, konuşmaları efendime söyleyeyim borç harçla ilgili kısımları çok açık ve şeffaf bir biçimde yüce Meclisin huzuruna getirdim. Bu konuda bir kayırmaya, bir tarafı sümenaltı etme gibi bir düşüncem olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Sadece oradaki ibareleri düzeltmek istedim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!
- Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?
- 1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A'dan Z'ye prim yaş gününe göre erken emeklilik
- 20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
- Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu