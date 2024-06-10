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BM'den İsrail'in Nusayrat katliamına tepki: Filistinli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz! Derin üzüntü duyduk...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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BM’den İsrail’in Nusayrat katliamına tepki: Filistinli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz! Derin üzüntü duyduk...

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini kınadı ve derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

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