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Hakkari DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltında! Polis arama yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Hakkari DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltında! Polis arama yapıyor...

Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. Polis belediyede arama yapıyor. İşte detaylar...

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