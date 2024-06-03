Devlet büyüklerine hakaret eden troll savcı için flaş karar! Gözler HSK’da...

2018'DE HSK KARARNAMESİYLE SAMSUN'A ATANDI



2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'a Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Gündüz ile ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ



Aynı zamanda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından Gündüz hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi. Gündüz hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerce yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan rapor HSK'ya sunuldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince "mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte" paylaşımlar yaptığı belirtilerek Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesine karar verildi.