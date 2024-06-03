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Mersin'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Mersin’de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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