FETÖ'nün bir sırrı daha ortaya çıktı! Faturalar için gizli oyun! Dikkat çekmemek için...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.
ELEMAN TEMİNİNDE SIKINTI YAŞIYORLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 sonrasında örgüte eleman temininde zorlanıldığı bu sebeple eleman temin edebilme çalışmalarına girildiği belirtildi.
YENİDEN HEDEFTE GENÇLER VAR
Soruşturma çerçevesinde, başta örgüte destek olan şahıslar ve FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gören şahısların çocukları olmak üzere örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları şahısları üniversite döneminde bulundukları illerde örgüte ait öğrenci evlerine yönlendirerek yeniden yapılanma arayışı içindeki oldukları güncel öğrenci evlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...
FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin 2-3 kişilik gruplardan oluşacağı evde kalan kişilerden birinin dikkat çekmemesi açısından eve ait fatura abonelikleri üstüne aldığı, azami derecede gizliliğe dikkat ettikleri internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdikleri, evlerde kesinlikle örgütsel döküman, kitap ve belge bulundurulmadığı tespit edilirken, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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