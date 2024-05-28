FETÖ’nün bir sırrı daha ortaya çıktı! Faturalar için gizli oyun! Dikkat çekmemek için...

ELEMAN TEMİNİNDE SIKINTI YAŞIYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 sonrasında örgüte eleman temininde zorlanıldığı bu sebeple eleman temin edebilme çalışmalarına girildiği belirtildi.