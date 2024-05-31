İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti
İYİ Parti'den Antalya milletvekili olan Aykut Kaya, partisinden istifa etti. Bu istifa ile birlikte İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 36'ya düştü. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım." dedi.
Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti; İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü. Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siyaseti millete hizmet, ülkeyi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olarak gördüğünü belirtti.
Milletin vekili olmayı gaye edindiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti: "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."
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