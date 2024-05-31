Kocaeli’de saldırgan veli öğretmeni darbetti! Gözaltına alındı: O anlar kamerada

Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı."

Olay anında öğretmen arkadaşlarının araya girdiğini belirten Solak, veliyle daha öncesinde bu şekilde bir olay yaşamadığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.