Kocaeli'de saldırgan veli öğretmeni darbetti! Gözaltına alındı: O anlar kamerada
Öğretmene şiddet olaylarına bir örnek de Kocaeli'de yaşandı. Bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre bir veli tarafından okulun bahçesinde önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğradığını öne sürerek darp raporu aldı veveliden şikayetçi oldu. Olayda veli gözaltına alınırken öğretmen Solak'ın emniyetteki ifadesinde "'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı." ifadelerini kullandı. Velinin öğretmene saldırdığı anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Atatürk İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre dün saat 19.00 sıralarında, okulun bahçesinde bir kadın veli tarafından iddiaya göre önce sözlü saldırıya uğradı, ardından da dövüldü.
VELİ GÖZALTINA ALINDI
Araya giren öğretmenlerin ihbarıyla okula polis ekipleri sevk edildi. Polisin, Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Meltem Solak, burada darp raporu alıp ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ö.E. isimli veli gözaltına alındı.
"'ÇOCUĞUMA DOKUNAMAZSIN' DEYİP TIRNAKLARINI GEÇİRDİ"
Öğretmen Meltem Solak'ın, olaya ilişkin emniyette alınan ifadesinde, 3'üncü sınıfta öğretmenlik yaptığını belirterek şunları söylediği öğrenildi:
"Okulun bahçesindeyken öğrencimin annesi, 'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. Ben de öğrencinin okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim.
Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı."
Olay anında öğretmen arkadaşlarının araya girdiğini belirten Solak, veliyle daha öncesinde bu şekilde bir olay yaşamadığını söyledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DARP ANLARI KAMERADA
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde okulun bahçesinde öğrencilerin gözü önünde veli E.Ö.'nün, Solak'ı iteklediği, ardından Solak'ın da veli E.Ö.'ye karşılık verdiği anlar yer aldı.
Ayrıca E.Ö.'nün öğretmen Meltem Solak'ı dövdüğü, Solak'ın da karşılık vermeye çalıştığı anlar, sonrasında da diğer öğretmenlerin araya girerek kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.
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