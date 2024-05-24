İran dışişleri bakanı bu odada kalacaktı! 5 günlük yas boyunca Abdullahiyan'ın kalacağı oda kapatıldı | A Haber ekibi o odayı görüntüledi...
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden biri de Dışişleri Bakanı Abbullahiyan. Onunla ilgili bir detay da ortaya çıktı. Abdullahiyan'ın Tebriz’de otel odası ayırttığı ve dönebilse orada kalacağı ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Mustafa Kadir Mercan o otelin sahibiyle görüştü. İşte detaylar…
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Kaza da hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Tebriz'de otel odası ayırttığı ve dönebilse kalacağı odayı A Haber ekibi görüntüledi. Öte yandan A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Mustafa Kadir Mercan o otelin sahibiyle de görüştü.
Odanın 5 günlük yas boyunca kapatıldığını ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini iletti. İşte o özel haberden görüntüler ve satır başlıkları;
"Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere siyasetten birçok ismi kaybettik. Bu felaket helikopter kazası olmaysaydı Dışişleri Bakanımızı bu oda da ağırlayacaktık fakat olmadı."
"1 gün öncesinde 321 numaralı odaya rezervasyon yapmıştı ve orada kalacaktı."
"5 günlük yas boyunca bu oda kapatıldı ve kimseye verilmedi. Çok üzgünüz."
Odanın önüne İran Cıumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in fotoğrafları asıldı ve baş sağlığı dileklerinin yazılı olduğu görüldü.
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