İran dışişleri bakanı bu odada kalacaktı! 5 günlük yas boyunca Abdullahiyan’ın kalacağı oda kapatıldı | A Haber ekibi o odayı görüntüledi...

"Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere siyasetten birçok ismi kaybettik. Bu felaket helikopter kazası olmaysaydı Dışişleri Bakanımızı bu oda da ağırlayacaktık fakat olmadı."

"1 gün öncesinde 321 numaralı odaya rezervasyon yapmıştı ve orada kalacaktı."