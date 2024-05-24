Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Gözaltına alınan emniyet müdürleri birbirlerini sattı! İşte müfettiş raporunun detayları
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmelerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmadaki çok önemli ifadelere ulaşıldı.
Serdar Sertçelik'in yakalanmasıyla ilgili bütün süreçleri detaylarıyla ifadesinde anlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünden şikayetçi olan ve hakkında koruma kararı verilen Nurullah Özgür Kopuk'un yanına gelip Serdar Sertçelik'in teslim olmak istediğini anlattığını belirterek, "Nurullah telefonundan Serdar'ı aradı, beni de dahil ederek konferans görüşmesi yaptık.
Bildiklerini anlatacağını belirterek gizli tanık olmak istediğini söyledi. Anlattığı olayların ispatlandığını, gizli tanık olması için bize başka olaylar anlatması gerektiğini söyledim. Biz de ilgili makamlar ile görüşeceğimizi söyleyip kapattık" dedi.
Daha sonra Sertçelik'in KKTC'den getirilip gizli tanık yapıldığını, kaçışıyla ilgili de herhangi bir ihmalinin olmadığını anlatan Demircan, Sertçelik'in firar ettikten sonra 2024 Şubat ayında yine Nurullah Özgür Kopuk'un yine gelerek firar eden Serdar'ın yurtdışında gelmek istediğini kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini kaydetti.
Sertçelik ile 7 kez görüştüğünü, bunlardan birini kendi telefonuyla, 6'sını da Nurullah Özgür Kopuk'un telefonundan görüştüğünü anlatan Demircan'ın Serdar Sertçelik ile ilgili süreçleri sıralı amirlerinin bilgisi dahilinde yaptığını belirtmesi üzerine ikinci gün yeniden ifadesi alındı.
BEKİR BOZDAĞ SORUSU
Demircan'a telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "bu söylediğin iki isim vardı ya, bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan Mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.
Demircan ifadesinde "ifadeler bana aittir. Serdar Sertçelik'i ikna etmek için söyledim. Bu görüşmeler Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile ilgilidir. Ben bu isimleri zikretmedim. O zikretti" diye cevap verdi.
"CUMHUR İTTİFAKI VE MHP'YE DE PATLAT GEÇ" SORULMADI
Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen Şevket Demircan'a müfettişler Demircan'ın Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler.
Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı. Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.
BİRBİRLERİNİ SATTILAR
Şevket Demircan'a ikinci ifadesinde "ilgili makamlardan kastınız nedir" sorusu yöneltildi. Polis müdürü Demircan "benim ilgili makamlardan kastettiğim Şube Müdürüm Kerem Gökay Öner, İl Emniyet Müdür yardımcımız Murat Çelik, İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'tir" dedi.Demircan ifadesinde "Ben Serdar Sertçelik ile yaptığım 7 konuşmayı telefonuma kaydettim. Yaptığım son 3 görüşme hariç diğer 4 görüşmeden şube Müdürümüz Kerem Gökay Öner'in bilgisi vardır, Ben görüşmelerin kayıtlarını kimseye dinletmedim, sadece yaptığı ilk görüşmeyi Emniyet Müdür yardımcımız Murat Çelik'e gönderdim" dedi.
Şevket Demircan'ın soruşturma sürecinden sıralı amirlerinin bilgisinin olduğunu belirtmesine rağmen müfettişler tarafından ifadesi alınan Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik, "Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile görüşmeler yaptığını biliyorum ancak içeriklerini tam olarak bilmiyorum. Yaptığı ilk görüşmenin bana ses kaydını Whatsapp üzerinden bana gönderdiğini hatırlamıyorum.
Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini, Sertçelik sosyal medyadan ses kayıtlarını yayınlayınca öğrendim. Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise "ben yardımcım Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri sosyal medyaya yansıdığında gördüm" dedi.
GİZLİ TANIK İFADELERİ EMNİYETTE ALINDI İDDİASI
Gizli tanık Serdar Sertçelik'in emniyette ifadesinin alındığına ilişkin iddialarıyla ilgili tutuklanan komiser Ufuk Gültekin "soruşturma savcısı beyanlarını alın bana bilgi notu şeklinde gönderin, ben ifadesini alacağım dedi.
Organize şubedeki 3 memur, Sertçelik'in beyanlarını yazmaya başladı. Daha sonra hazırladıkları metni bilgisayarımın masaüstüne kaydetmişler. Gece 03.35'te bana mesaj attılar. Beyan bitti, masaüstünüzde kayıtlı diye. Bende sabah savcı beye PDF olarak gönderdim.
Şevket müdür ile Sertçelik'in yaptığı konuşmalar sırasında benim tayinim Antalya'ya çıkmıştı. Konuşmalarda ne geçti bilmiyorum. Zaten konuşmalarda geçen isimler eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman dışında benim baktığımda dosyada mevcut değildi" dedi.
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