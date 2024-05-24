Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Gözaltına alınan emniyet müdürleri birbirlerini sattı! İşte müfettiş raporunun detayları

"CUMHUR İTTİFAKI VE MHP'YE DE PATLAT GEÇ" SORULMADI



Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen Şevket Demircan'a müfettişler Demircan'ın Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler.

Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı. Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.