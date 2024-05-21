CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Roma gezisi için pişkin savunma: Tamamı İBB tarafından karşılandı yadırgamaya gerek yok
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 45 basın mensubunu alarak İtalya'nın Roma şehrine gidip 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenine katıldı. Programa CHP'ye yakın gazeteciler katılırken, konaklanan otellerin lüks yapısı gecelik 45 bin TL ile 98 bin TL arasında olması dikkat çekti. Bu durum CHP'ye yakın gazeteciler tarafından da eleştirilirken İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İmamoğlu geziye katılan kişilerin tüm masraflarının İBB tarafından karşılandığını kabul ederken "Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi. İşte detaylar...
İtalya'nın başkenti Roma'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45 kişilik basın davetlisi de eşlik etti. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.
CHP FONDAŞLARI DA GEZİDE YER ALDI
İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.
GECELİK RAKAMI PES DEDİRTTİ
Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.
İMAMOĞLU'NU YAKINLARI BİLE ELEŞTİRDİ
Devletin ekonomide tasarruf vurgusu yaptığı dönemde Ekrem İmamoğlu'nu bu tarzda bir gezi organize etmesi kendisine yakın isimler tarafından bile eleştirildi.
"İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILADIK YADIRGANACAK BİR TARAFI YOK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Roma seyahati' tartışmalarına ilişkin "İlk defa İBB'nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi.
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