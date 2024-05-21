CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan Roma gezisi için pişkin savunma: Tamamı İBB tarafından karşılandı yadırgamaya gerek yok

GECELİK RAKAMI PES DEDİRTTİ

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.