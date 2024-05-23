Tekirdağ’da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H. isimli 2 şüpheli, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A. ve Ö.E. isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü üyesi içerisinde faaliyet yürüten A.A. isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.