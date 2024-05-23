Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kabuller! 3 büyükelçiden güven mektubu
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei, Somali ve İspanya Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler sırasıyla Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji ile Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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