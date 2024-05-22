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THY'den "Roma gezisi" açıklaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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THY’den Roma gezisi açıklaması!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyaretine ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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