Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Daltonlar suç örgütü lideri...

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN BARIŞ BOYUN YAKALANDI

İtalyan polisi şüpheli hakkında "22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı" ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.