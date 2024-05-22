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Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı! Daltonlar suç örgütü lideri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Daltonlar suç örgütü lideri...

Interpol işbirliğinde İtalya, Türkiye ve Almanya'da suç örgütü operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. İtalya'nın Viretbo kentinde suç örgütü elebaşı Barış Boyun gözaltında alındı.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN BARIŞ BOYUN YAKALANDI

İtalyan polisi şüpheli hakkında "22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı" ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

İtalya polisi operasyon görüntüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı;

"Polis ilk müdahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu yakalandı. 22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı."

İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde çete lideri Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İşte ele geçirilen para ve silahlarİşte ele geçirilen para ve silahlar İŞTE ELE GEÇİRİLEN PARA VE SİLAHLAR

Barış Boyun İtalya’da yakalandıBarış Boyun İtalya’da yakalandı BARIŞ BOYUN İTALYA'DA YAKALANDI

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