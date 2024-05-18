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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kızılcahamam Kampı'nda önemli mesajlar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kızılcahamam Kampı’nda önemli mesajlar

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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