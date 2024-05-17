Menüye TL ibaresi yazmayan restoranlar yandı! Ticaret Bakanlığı 50 bin TL’lik cezayı kesti

MENÜDE OLMAYAN 'TL' 50 BİNLİK LİRALIK CEZAYI GETİRDİ

Serik ilçesi Akça Alan Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki bir restoran da ekipler tarafından denetlendi. Gelen şikayetler üzerine denetlenen işletmede her masada menü olduğu, ancak menülerdeki fiyatların karşısında 'TL' ibaresi olmadığı görüldü. İşletmeye 50 bin TL para cezası uygulandı. İşletmeye menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildi ve süre sonunda tekrar denetim olacağı öğrenildi.

ÜRÜN ADEDİ KADAR CEZA ARTIYOR

Hizmet verilen her ürünün menüde yer alması gerektiğini belirten ekipler, menü bulunmaması halinde 2 bin 172 TL para cezası uyguluyor. Ceza ürün miktarınca da katlanarak artıyor. 10 ürünün hizmetini veren bir işletmeye, masalarda ve işletme girişinde menü bulundurmaması halinde 21 bin 720 TL para cezası yazılıyor.