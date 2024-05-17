Silah kaçakçıları 'Mercek' altında! 77 ilde operasyon: 2 bin 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda, bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.
Silah kaçakçılığı ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."
İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler; Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan; 32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul'da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 316 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 96 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 122 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 68 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır'da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 143 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop'ta düzenlenen "MERCEK-19" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 877 silah ele geçirildi.
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