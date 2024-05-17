Silah kaçakçıları ’Mercek’ altında! 77 ilde operasyon: 2 bin 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Silah kaçakçılığı ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."