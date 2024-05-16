Serdar Sertçelik’i yurt dışına kimler kaçırdı? Yeni detaylar ilk kez A Haber’de

GÖRÜNTÜLERİ KİM ÇEKTİ?

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Bu görüntüleri kim çekiyor o da merak konusu. Şurada bir tane adam var. Mesela bu kim? Bu operasyona kimleri çağırdılar? Sabah Gazetesi yok, Hürriyet Gazetesi yok, devletin haber ajansları yok, özel haber ajansları yok. Benim duyduğum burada T24'ün muhabiri, kara propaganda 5. Kol faaliyeti yapan haber sitesinin muhabirleri çağrılıyor. Bu operasyonun tanıtımını Cevheri Güven yapıyor. Dün akşamdan beri sürekli tweet atıyor benim aleyhimde Turkuvaz Medya Grubu, A Haber aleyhinde. Sanki biz bu organize suç örgütü liderinin avukatıymışız gibi yayınlar yapıyor. Biz kimsenin avukatı değiliz. Burada bir suç örgütü lideri var. Bütün desteğimizi Ankara Emniyeti'ne o dönem vermişizdir. Buradaki şahıs polis midir sivil midir? Elinde fotoğraf makinesi var. Kim adına çekiyor bunları bilmiyoruz." şeklinde konuştu.