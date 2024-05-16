Serdar Sertçelik'i yurt dışına kimler kaçırdı? Yeni detaylar ilk kez A Haber'de
Gizli tanık Serdar Sertçelik'in firar etmesine kimler neye karşılık yardım etti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, yeni detayları ilk kez A Haber'de açıkladı.
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Gizli tanık Serdar Sertçelik'in firar etmesine kimler neye karşılık yardım etti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, yeni detayları yine ilk kez A Haber'de açıkladı.
SON SİNYAL ŞİLE'DEN!
Detayları canlı yayınında anlatan Karaman, "Serdar Sertçelik'i ayağındaki bu cihazı sinyal vermesine rağmen kim kontrol etmedi? Kim önlem almadı ve yurt dışına kim kaç dedi ve kim organize etti. Bugün gözaltılar var. 3 sivil kişi 1 de komiser gözaltında. Bu kişilerin Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddia ediliyor. Benim Savcılık kaynaklarından edindiğim bilgiye göre 3 kişi Sertçelik'i arabaya alıyorlar. Ankara'dan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul Şile'de en son telefonları sinyal veriyor. En son Şile'de gözüküyorlar. Bunlar yeni bilgiler. En son izlerine Şile'de ulaşılıyor." dedi.
KİMLE İRTİBATLI?
Karaman, "Bir komiserle, Metehan İlkyaz adlı bir komiser. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser. Onunla vurulduktan bir gün sonra kaçıyor." ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜLERİ KİM ÇEKTİ?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Bu görüntüleri kim çekiyor o da merak konusu. Şurada bir tane adam var. Mesela bu kim? Bu operasyona kimleri çağırdılar? Sabah Gazetesi yok, Hürriyet Gazetesi yok, devletin haber ajansları yok, özel haber ajansları yok. Benim duyduğum burada T24'ün muhabiri, kara propaganda 5. Kol faaliyeti yapan haber sitesinin muhabirleri çağrılıyor. Bu operasyonun tanıtımını Cevheri Güven yapıyor. Dün akşamdan beri sürekli tweet atıyor benim aleyhimde Turkuvaz Medya Grubu, A Haber aleyhinde. Sanki biz bu organize suç örgütü liderinin avukatıymışız gibi yayınlar yapıyor. Biz kimsenin avukatı değiliz. Burada bir suç örgütü lideri var. Bütün desteğimizi Ankara Emniyeti'ne o dönem vermişizdir. Buradaki şahıs polis midir sivil midir? Elinde fotoğraf makinesi var. Kim adına çekiyor bunları bilmiyoruz." şeklinde konuştu.
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