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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4'ü sınır dışı edildi.

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