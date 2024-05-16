6-8 Ekim olayları davasında karar günü | Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu
6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı. Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. 10 yıl daha hapis alan Demirtaş'ın cezası 38 yıl 6 aya çıktı. 47 suçtan yargılanan Demirtaş'ın hapis cezası 42 yıla yükseldi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. 6-8 Ekim olayları davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Ali Ürküt 16 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KOBANİ DAVASINDA KARARLAR AÇIKLANIYOR:
-Kobani davasında eski milletvekili Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
-Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti. Tan'ın, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan beraatine karar verildi. Tan, hakkındaki diğer suçlamalardan da beraat etti.
-Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
-Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
-Eski Batman milletvekili Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
-Aysel Tuğluk devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan beraat etti.
-Ayşe Yağcı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına karar verildi. Yağcı'nın, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.
-Berfin Özge Köse'nin tüm suçlardan beraatına karar verildi.
-Bircan Yorulmaz'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.
-Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Parmaksız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
-Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.
-Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.
-Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.
-Emine Beyza Üstün hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü suçundan beraat.
-Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL 3 AY
-Yüksekdağ'a 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası. Toplamda Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
-Gülfer Akkaya hakkında beraat.
-Gülser Yıldırım hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat kararı verildi.
-Gültan Kışanak hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Kışanak, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gültan Kışanak hakkında tahliye kararı verildi.
-İbrahim Bilici beraat.
-İsmail Şengül, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 16 yıl hapis cezası. Tutukluluk haline devam. Suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis.
-Meryem Adıbelli, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Adıbelli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
-Mesut Bağcık, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ise 9 yıl hapis cezası aldı.
Nazmi Gür, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapis cezası. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası
-Menzir Çakar, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası.
-Sebahat Tuncel hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozma suçundan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis. Tuncel hakkında kararla birlikte tahliye kararı verildi.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU
-Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik etme suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme ayrıca Demirtaş'a Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Şuana kadar Demirtaş, 28 yıl 6 ay hapis aldı.
Ancak mahkeme başkanı, Demirtaş ile ilgili kararı okurken duruşmaya 5 dakika ara verdi.
Gelişmeyi A Haber'de yorumlayan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş: Adaletin er ya da geç yerini buluyor olması sevindirici çünkü yaklaşık 10 yıl önce yaşadığımız 40'a yakın ilde Kobani'de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek normalde Türkiye'nin yardımının istendiği ve devletinde elinden geldiği kadar yardım ettiği bir olayda PKK'nın teşvik ettiği HDP'nin yaptığı çağrıyla insanlar sokaklara dökülmüş ve hak arayışı olmadan etrafı yakıp yıkmaya dönüştürülen bir durum yaşandı. Bu olaylarda 36'dan fazla insan hayatını kaybettiği 100'den fazla okul yakıldı ve yıkıldı. Yüzlerce araç yakıldı ve yıkıldı. Bu kadar olayların yaşandığı ve bu kadar süre geçtikten sonra adaletin yerini bulduğunu görmek güzel.
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Şu anki sanıkların cezaevindeyken bir kısmının o günkü sorumluklarını belki hatırlayarak yapmış oldukları "sokaklara çıkın" çağrılarının gelmiş olduğu boyutun ne kadar kötü ve korkunç olduğunu sonuçları itibarıyla gerçekten büyük bir hata yaptıklarının muhakemesini yapmışlardır. Bizim bu açıklamalarımızdan dolayı rahatsız olan DEM Partili olanlar var. Ancak o günkü sorumluluklarını yerine getirmeyen partili lideri ve diğerleri yani sanıklar pişmanlık içindedirler.
6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması sona erdi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.
Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.
OLAYLARDA 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 761 KİŞİ YARALANDI
Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.
DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A 7'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ
İddianamenin kabulünden sonra davanın ilk duruşması, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Nisan 2021'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.Davanın 14 Nisan 2023'teki duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek esasa ilişkin son görüşünü açıklandı.Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal, Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.
Savcı mütalaasında, aynı suçtan sanık Nezir Çakan ve Sibel Akdeniz'in 4'er kez, Meryem Adıbelli'nin ise 1 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi yönünde görüş açıkladı.
Söz konusu sanıklar hakkında ayrıca "mala zarar verme", "hürriyeti tahdit", "öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından ise farklı oranlardan süreli hapis cezası talep edilen aynı mütalaada aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu 72 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.
DURUŞMALARDA 1299 SAAT KAYIT YAPILDI
Davanın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine hakim Yıldıray Kaya başkanlık etti. Dava, karar duruşmasına kadar 82 celse sürdü.
Sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.
Duruşmalarda 1299 saati bulan kayıt, 12 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 18 bin sayfayı geçti.
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