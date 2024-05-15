Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'sapasağlam ayaktayız' mesajı: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken dün geceden beri gündemde olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "Buradayız, sapasağlam ayaktayız. Kanun dışında çıkanlara hukuk zemininde hesap soruyoruz" mesajını verdi. Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacaklarını söyleyen Erdoğan "Kuklayı da, kuklacıyı da çok iyi biliyoruz" dedi. Bürokratik vesayete izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan AK Parti kadroları için de değişim sinyali verdi. Erdoğan açıklamasında "Yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alacağız" vurgusunu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Bir örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz.
Yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alıp, kadrolarımızı tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz
Fahiş fiyatlar ilgili yasa düzenlemeleri TBMM tatile girmeden çıkarmamız gerekiyor.
Öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.
Sivil anayasa hasreti dinmeli. Bu konu günlük siyasete alet edilmemeli, sonuna kadar yapıcı tutum sergileyeceğiz
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
KONGRE TAKVİMİ YAKINDA İLAN EDİLECEK
Aşkınız, sevdanız ve vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün genişletilmiş İl toplantımızı heyecan dolu bir atmosferde icra ettik.
Partimizin kuruluşundan bu yana daima ortak akılla hareket ettik. İnşallah bunu güçlendireceğiz. Teşkilatımızın kararlılığı ve heyecanı karşısında büyük bir gurur duydum. "Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz."
Partimizin kuruluşundan itibaren daima ortak akılla hareket ettik. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son bir yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla istişare kamplarımızı yapamamıştık. Önümüzdeki tarihlerde bir araya geleceğiz. Kongrelerimizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz. Bu süreci de dava ve yol arkadaşlarımıza halel getirmeden yürüteceğiz.
"YENİ DİNAMİK ARKADAŞLARIMIZLA KADROLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimin üzerinden 1 yıl geçti. TBMM bu 1 yıl içinde gece gündüz demeden çalıştı ve milletimizin beklentilerini gerçekleştiren yasaları çıkardı. Kabine üyelerimizle ülkemizin refahı, güvenliği için ter döktük, döküyoruz. Farklı liderleri ülkemizde misafir ettik. Dış politikada yoğun bir haftayı geride bıraktık.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız.
"MİLLETİN VERDİĞİ MESAJI ALDIK"
Biz 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı aldık. Duymazdan gelecek değiliz. 14 Mayıs'ta milletin verdiği mesajın farkında olacağız. Sağa sola bakmadan bu görevin hakkını vereceğiz. AK Parti hemen yarın seçim olacakmış esasıyla çalışır. Aynı zamanda seçim yokmuş gibi de çalışan bir kadroyuz.
"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"
Kanun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Bize süre biçenler oldu. Ancak bunları yapanların esameleri okunmuyor. Unutup gittiler. Dava burada, inşallah yarın da burada olacak. Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz.
"SİYASETTE YUMUŞAMAYA İHTİYAÇ VAR"
Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.
Kuklayı da kuklayıcıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Yenikapı ruhunu baltalamaya çalışanları da görüyoruz. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak, dayanışmasını artırarak yoluna devam edecek.
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