Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’sapasağlam ayaktayız’ mesajı: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

"MİLLETİN VERDİĞİ MESAJI ALDIK"

Biz 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı aldık. Duymazdan gelecek değiliz. 14 Mayıs'ta milletin verdiği mesajın farkında olacağız. Sağa sola bakmadan bu görevin hakkını vereceğiz. AK Parti hemen yarın seçim olacakmış esasıyla çalışır. Aynı zamanda seçim yokmuş gibi de çalışan bir kadroyuz.

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"

Kanun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Bize süre biçenler oldu. Ancak bunları yapanların esameleri okunmuyor. Unutup gittiler. Dava burada, inşallah yarın da burada olacak. Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz.

"SİYASETTE YUMUŞAMAYA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

Kuklayı da kuklayıcıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Yenikapı ruhunu baltalamaya çalışanları da görüyoruz. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak, dayanışmasını artırarak yoluna devam edecek.

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