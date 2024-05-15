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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! Mehmetçik avlamaya devam ediyor! 12 PKK'lı terörist öldürüldü...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Irak’ın kuzeyinde hava harekatı! Mehmetçik avlamaya devam ediyor! 12 PKK’lı terörist öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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