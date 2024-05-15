15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek

Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2024 hava durumu raporu paylaşıldı. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı. Buna göre yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Dün ve önceki günlerde Doğu bölgesinde etkili olan yağış bugün de devam edecek, yurt genelinde ise sıcaklıklarda artışlar olacak. İşte hava durumu tahminleri ve haberin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Doğu bölgesinde etkili olan sağanak bugün de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR NE DURUM?

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA