Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2024 hava durumu raporu paylaşıldı. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı. Buna göre yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Dün ve önceki günlerde Doğu bölgesinde etkili olan yağış bugün de devam edecek, yurt genelinde ise sıcaklıklarda artışlar olacak. İşte hava durumu tahminleri ve haberin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Doğu bölgesinde etkili olan sağanak bugün de devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR NE DURUM?
Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
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