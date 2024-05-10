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Filistin ile ilgili iki anlaşma TBMM'de kabul edildi

Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Filistin ile ilgili iki anlaşma TBMM’de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Filistin ile ilgili iki anlaşma kabul edildi. Buna göre, iki ülke arasında kolluk eğitimi iş birliği yapılacak ve ulusal sürücü belgeleri karşılıklı olarak tanınacak.

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