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Başkan Recep Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İşte ele alınan konular...

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Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Başkan Recep Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.

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