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Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Ankara’da 15 FETÖ firarisi yakalandı

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonucu, 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi yakalandı.

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