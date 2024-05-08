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Hukuk mesleklerine girişte sınav dönemi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Hukuk mesleklerine girişte sınav dönemi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliğin'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, yargı hizmetlerinde kalitenin artacağını söyledi.

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