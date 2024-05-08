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CHP’li belediyelerde üst düzey akraba ataması! Kırşehir Belediyesi aile şirketine döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 08:57
CHP'li belediyelerde akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bursa Büyşükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in baldızını ve yeğenini işe almasının ardından, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da kayınbiraderi ve bacanağını kendisine yardımcı olarak atadığı ortaya çıktı.
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