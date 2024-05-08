08 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’li belediyelerde üst düzey akraba ataması! Kırşehir Belediyesi aile şirketine döndü
CHP'li belediyelerde akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bursa Büyşükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in baldızını ve yeğenini işe almasının ardından, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da kayınbiraderi ve bacanağını kendisine yardımcı olarak atadığı ortaya çıktı.