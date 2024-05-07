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Fırat Kalkanı Bölgesinde teröre darbe! 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Fırat Kalkanı Bölgesinde teröre darbe! 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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