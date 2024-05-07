İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya gidiyor! Tarih belli oldu

"TİTİZLİKLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerin devam edeceğinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımın her bir projenin ülkemize vatandaşlarımıza en ileri düzeyde fayda sunması için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Astronotumuz Atasevere bu zorlu görevde şimdiden başarılar diliyorum. Türk milletinin gözü gönlü ve duaları onunladır. Bu yörüngealtı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Barış ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz.

Uluslararası işbirliğimizin bir yansıması olarak aksiyon 3 görev ekibindeki 4 astronot haziran ayının başında ülkemizde bir araya gelecek.