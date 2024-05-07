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Yargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Yargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 32. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

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