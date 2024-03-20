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Son dakika | PKK'nın sözde sorumlusu Rojda Bilen'in vurulma anı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Son dakika | PKK’nın sözde sorumlusu Rojda Bilen’in vurulma anı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, dün Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'e yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

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