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PKK'lı hainler kaçacak yer arıyor! 13 terörist daha öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması...

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Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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PKK’lı hainler kaçacak yer arıyor! 13 terörist daha öldürüldü! MSB’den son dakika açıklaması...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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