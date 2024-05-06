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CHP'li İBB'nin ihmalinde can veren Edanur'un ölümünde flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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CHP’li İBB’nin ihmalinde can veren Edanur’un ölümünde flaş gelişme!

İstanbul Küçükçekmece'de İBB'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü ile ilgili soruşturmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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