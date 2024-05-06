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Kazakistan Türkiye ile "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığına" ilişkin kanunu onayladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kazakistan Türkiye ile Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığına ilişkin kanunu onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı" alanında Türkiye ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladı.

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