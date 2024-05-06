Hataylı depremzede Sözer ailesi yeni evlerine kavuştu

Devletin evleri yaparken her şeyi düşündüğünü belirten Sözer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.



"VATANDAŞLARIMIZI SAĞLAM VE GÜVENLİ YUVALARINA YERLEŞTİRDİK"

Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede kardeşim Emin Sözer, 'Devlet, vatandaşını hiçbir zaman unutmaz.' Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Evlerimizin yapımına hızla başladık. Tamamladığımız evlerimizi teslim ettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

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