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Hataylı depremzede Sözer ailesi yeni evlerine kavuştu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Hataylı depremzede Sözer ailesi yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaatı tamamlanan 76 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, Hataylı depremzede Sözer ailesi de yeni konutlarına kavuştu.



Emin Sözer, Çelik karkastan yapılan yeni evinin anahtarını Bakan Mehmet Özhaseki'nin elinden aldığını söyledi.

Devletin evleri yaparken her şeyi düşündüğünü belirten Sözer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

"VATANDAŞLARIMIZI SAĞLAM VE GÜVENLİ YUVALARINA YERLEŞTİRDİK"
Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede kardeşim Emin Sözer, 'Devlet, vatandaşını hiçbir zaman unutmaz.' Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Evlerimizin yapımına hızla başladık. Tamamladığımız evlerimizi teslim ettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

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