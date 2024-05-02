Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu | Radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Saraçhane'de arbede yaşandı. Yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen radikal gruplar polislere saldırdı. 217 şüphelinin gözaltına alındı. 182 kişi serbest kaldı, 35 kişi adliyeye sevk edildi. Peki radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. 1 Mayıs'ı kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri, Saraçhane'de toplandı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.
YÜRÜMEK İÇİN TOPLANDILAR
Cumhuriyet Halk Partisi ve DİSK yasağa rağmen Taksim'e yürüyüş düzenlemeye çalıştı. Alınan tüm tedbirlere rağmen CHP ve DİSK'in Taksim ısrarı devam ederken, yasak tanımayan bazı sendika ve sol örgütler polise saldırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de polislerin bulunduğu alana yürümek üzere bir araya geldi. Yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan Özgür Özel, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
CHP KIŞKIRTTI ORTALIK KARIŞTI
CHP önderliğindeki bazı siyasi partililer ve radikal gruplar Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti. Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı. Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.
NEDEN SARAÇHANE SEÇİLDİ?
Polisim dağılmaları yönündeki uyarıları sonrasında disk ve kesk,1 mayıs eylemlerini sonlandırdığını açıkladı. Peki . Peki radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
KIRILMA ANLARINDA SAHA OLAYLARI….
Coşkun Başbuğ: Bizim böyle büyük çaplı operasyon, harekat veya kırılma anlarımızda hep böyle saha olayları denenir. Sokak çatışmaları, ülkeyi kaosa götürmeyi hedeflenen terör saldırıları denenir. Normal işçi bayramı 1 Mayıs; AK Parti döneminde tatil olarak ilan edilen bayram coşku içinde kutlanması gerekirken bambaşka yerlere getirildi. Burada bir maksat vardı.
ARADAKİ BAĞLANTI ÇOK AÇIK
Ekrem İmamoğlu normalde büyükşehir belediye başkanı ve olayların göbeğinde anılmaması gereken bir kişi ama her yerde karşına çıkan adı sıkça geçen bir karakter. Özgür Çelik CHP İl Başkanı olarak görev yapıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun atadığı bir kişi. Burada toplanma çağrısını yapan isim kendisi. Buradaki bağlantıyı kurduk. Burada esas işin başında olması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel var. Burada tuzağa düşürülen kişi kendisidir.
ÖZEL'E İMAMOĞLU TUZAĞI
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i tuzağa düşürdü. Özgür Özel'i buraya davet edip sonra burada kaos ortamında ortada bıraktı. Arabaya binip gitmek hala tartışılan bir durum. CHP İl Başkanlığı insanları buraya Taksim'e yürümek için çağırdı. Özgür Özel burada işin içinde iş olduğunu düşündü, radikal gruplar sahaya gelmişti. İşin başka noktaya gideceği belliydi. Buradan hemen ayrıldı. Burada kim kaybetti tabi ki Özgür Özel. Bunu yapan kim Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Orada bir itibar kaybı yaşansın diye bu tuzağa düşürüldü. Bu ortam burada sağlandı.
PLANLARI ELLERİNDE PATLADI
Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs Bakırköy'de kutlandı. Orada Bakırköy'de devlet bazı tedbirler aldı ve kutlamalar güle oynaya yapıldı. Devlet kutlama yapılacak 40 nokta sağladı ve bunların hiçbirine başvuru yapılmadı. Burada büyük çaplı bir provokasyon planlandı. İşte yaptıkları hesap ellerinde patladı. Radikal grupların yaratmaya çalıştığı ortam güvenlik güçlerinin sağduyusu sayesinde engellendi. Burada dün sökülüp polise atılan kaldırım taşları vardı. Onlar da hemen burada tamiratı yapılmış ve olay yeri kapatılmış. Bu taşlar insanı öldürmeye yeter. İşte bunlar provokatörler tarafından getirildi ve polise atıldı.
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