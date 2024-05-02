Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu | Radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi?

PLANLARI ELLERİNDE PATLADI

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs Bakırköy'de kutlandı. Orada Bakırköy'de devlet bazı tedbirler aldı ve kutlamalar güle oynaya yapıldı. Devlet kutlama yapılacak 40 nokta sağladı ve bunların hiçbirine başvuru yapılmadı. Burada büyük çaplı bir provokasyon planlandı. İşte yaptıkları hesap ellerinde patladı. Radikal grupların yaratmaya çalıştığı ortam güvenlik güçlerinin sağduyusu sayesinde engellendi. Burada dün sökülüp polise atılan kaldırım taşları vardı. Onlar da hemen burada tamiratı yapılmış ve olay yeri kapatılmış. Bu taşlar insanı öldürmeye yeter. İşte bunlar provokatörler tarafından getirildi ve polise atıldı.